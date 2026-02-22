笹川が曽谷から豪快弾強打者の片鱗を見せた。ソフトバンクの笹川吉康外野手は22日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた野球日本代表「侍ジャパン」で“今季1号”を放った。「9番・中堅」で出場し、2回の第1打席で豪快弾。ファンも「マジでギータやん笹川エグすぎる」とコメントが寄せられた。豪快に振り抜いた。1-4の2回2死で迎えた第1打席。曽谷の138キロのフォークをとらえた。打球は右翼席中堅まで届く豪快な一発