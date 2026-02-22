◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２２日、オープン戦初安打を放った。「６番・三塁」で先発出場。２回１死二塁の第１打席で相手先発・金丸の内角高め直球を振り切った。バットを折られたが、打球は高く上がり、左翼手の前にポトリと落ちた。石塚は２１日のオープン戦に５回の守備から途中出場。２打数無安打に終わっていた。試合終了後にフィジカルのトレーニングや打撃練習をこなし