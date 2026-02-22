◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの坂本誠志郎捕手（阪神）が、ソフトバンクとの壮行試合でチーム第１号を放った。４点リードの３回無死一塁、ソフトバンクの上茶谷の１４４キロ内角直球を捉え、左翼ポール際に豪快な２ランを運んだ。坂本は侍で初アーチで、１試合２打点以上も初となった。初回に曽谷が先制を許したが、１点を追う裏の攻