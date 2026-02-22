◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本−ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの阪神・佐藤輝明内野手が２打席連続の適時打を放ち、２回までに３打点を稼いだ。初回無死満塁から先制の二塁適時内野安打。２回２死一、二塁では鋭いライナーで左翼線に運ぶ２点二塁打を放った。一塁走者のソフトバンク・周東佑京外野手も一気に生還し、場内は大きな拍手。佐藤輝は初めて侍ジャパンの先発４