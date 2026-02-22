◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍先発のオリックス・曽谷龍平投手が２回４安打２失点でマウンドを降りた。初回は２死から栗原、柳田に連打を浴び、２死一、三塁から５番・山川に中前適時打を浴びて先制点を奪われた。２回も２死から笹川に右翼スタンドへのソロ本塁打を浴び、１点を追加された。