元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。アイドルと学業の両立を語った。この日は、プライベートでも交流のある同世代のアーティストのアイナ・ジ・エンド、4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子と出演した。8歳で芸能界入りしている鈴木。長屋が「そんなに凄い長くやっていて、心がポキってなった時とかある？」と聞く