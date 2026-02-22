お笑い芸人・みなみかわ（43）とやす子（27）が、21日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。フジテレビ「逃走中」で共演した際の出来事を語った。昨年11月に行われたゴッドタンの企画「みなみかわの相談相手オーディション」で、みなみかわについてやす子は「元からあんま好きじゃなかった。自分の仲良くしている方と裏でもめていたり」と告白。これに、みなみかわが「色々もめていますけど、解決してきて