ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで解説を務めた元フィギュアスケート選手の高橋成美（３４）が２２日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。同種目で金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアこと三浦璃来、木原龍一に言及した。この日は、三浦・木原がＶＴＲ出演。高橋に「毎試合なるちゃんの姿が見えると頑張ろうと思えた」、「なるちゃんがいなければメダルをとることはできなかった」とそれぞれメッセージ