元歌舞伎町のNo.1キャバクラ嬢として知られる、実業家の愛沢えみりさん（37）が2026年2月17日に公式インスタグラムを更新。豊胸手術をしたことを報告した。「参考になればと思いレポを残します」未婚シングルマザーの愛沢さん。24年に第一子、25年8月に第二子の誕生を公表していたが、子どもの父親については明かされていない。17日の投稿では、「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい」と切り出し、「お洋服を着ても綺麗に