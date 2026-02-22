◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・前田悠伍投手が２回途中６失点で降板した。初回、チームは山川の中前適時打で先制に成功したが、裏の守備で３連打を含む５本の安打を許して４点を失った。続く２回は１死から近藤、周東に連続安打を浴びると、２死一、二塁で４番・佐藤輝を迎えたところで交代が告げられた。２番手で「左キラー」の大