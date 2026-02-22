◆オープン戦広島―日本ハム（２２日・名護）広島の新外国人のフレディ・ターノック投手が、対外試合初登板で２回１安打無失点と好投した。初回は２死からレイエスに四球を与えるなど、変化球の制球に苦戦。ただ、２回はきっちりと修正し、清水優、有園から２三振を奪った。新人、現役ドラフト以外では唯一の新戦力。開幕ローテ入りが期待される新助っ投が、修正力の高さを見せた。