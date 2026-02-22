◆オープン戦ヤクルト―阪神（２２日・浦添）阪神・村上頌樹投手が今季初実戦登板で２回無安打無失点の好投を見せた。初回先頭の西村から空振り三振を奪うと、岩田は投ゴロ。サンタナに四球を与えた後、オスナを直球で投ゴロに打ち取った。２回も危なげない投球で３者凡退に仕留めた。最速１４５キロ、得意のスローカーブは１０３キロを計測。持ち前の緩急を扱い、有力視される２年連続の開幕投手へ上々のスタートを切った