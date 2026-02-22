◆オープン戦広島―日本ハム（２２日・名護）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が対外試合５試合連続安打をマークした。日本ハム戦に「１番・右翼」で先発出場。先発・浅利から一、二塁間を破る右前打を放った。これで今春の対外試合全５戦でＨランプ。この日の第１打席終了時点で、打率５割５分（２０打数１１安打）、１本塁打、３打点と驚異の数字をマークしている。