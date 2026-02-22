◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）定刻の９時１５分にスタートし、平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が日本勢トップの５位でゴールした。２時間６分１４秒は自己ベストを４秒更新。２７年１０月３日に名古屋市内で行われる２８年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の出場権を獲得した。イブ