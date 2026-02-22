ソフトバンクのクローザー候補・杉山一樹が２２日、宮崎・アイビースタジアムでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。Ｂ組（２軍）の打者８人を相手に安打性の当たりは１本で２三振、１四球。最初の打者４人を２三振の無安打に抑えると、５人目からは球種を予告して投げた。前日までのブルペン投球では全力で投げても球速が１４３キロ止まりだった。だが、打者を相手にすると球速がいきなり１０キロ増のＭＡＸ１５３キロを