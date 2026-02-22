モデルの西山茉希（40）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。かつてスカウトから言われた衝撃の言葉を明かす場面があった。西山は新潟県長岡市出身で「18歳までいて。中越震災（新潟県中越地震）をきっかけに完全上京して」と振り返った。芸能界デビューのきっかけについては、高校卒業後にバイトをしてためた金で買い物をすべく上京したことがあったと回顧。銀座か