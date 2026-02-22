ソフトバンクの前田悠伍投手が22日、侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）に先発。チームメートの1番・近藤に2安打を許すなど、2回途中7安打1四球6失点（自責6）でKOされた。初回に4失点すると、続く2回も立ち直ることはできなかった。2死一、二塁となったところで球数46球となり交代を告げられた。前日には「全力でぶつかっていきたい」と意気込みを口にしていたが悔しいマウンドとなった。