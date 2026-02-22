ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、インスタグラムで寄付プロジェクト兼ブランド「Beve」の設立を発表した。連日キャンプ地に着て来ていたTシャツの謎が明かされた。赤ちゃんが描かれたデザイン。過去にイチロー氏のTシャツのデザインが注目されてきたが、村上が着用していたのは「Beve」のものだった。第1弾として日本小児がん研究グループと連携し、寄付ページへアクセスできるQRコード付きT