女優の平川結月（24）が22日、都内で初の卓上カレンダー「平川結月CALENDAR2026.4−2027.3」（ワニブックス）発売記念イベントを行った。今回のテーマは「少し大人な雰囲気、成長した部分を見せること」。「“平川結月第2章”をスタートできたらという思いも込めて、カレンダーを作らせていただきました」と製作の経緯を説明した。自身が大人になったと思う瞬間を聞かれると「無理に予定を詰め込まなくなったこと」を挙げ