◇オープン戦阪神―ヤクルト（2026年2月22日浦添）「8番・捕手」でスタメン出場した梅野隆太郎捕手（34）が攻撃でも3回の追加点の起点になった。先頭打者として奥川の外角球を得意の逆方向狙いで右前打とすると、2死二塁から中野の右翼線二塁打でホームイン。阪神はこの回、相手失策も絡んで2点を追加した。昨年は坂本に主戦捕手の座を奪われる形になり、今季はさらに伏見が新加入。30代捕手トリオで開幕1軍を争う立場