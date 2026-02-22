女優でスタントパフォーマーの伊澤彩織（32）が22日、都内で初フォトブック「伊澤彩織PHOTOBOOKPLAYer1」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。映画「ベイビーわるきゅーれ」シリーズでの活躍が記憶に新しい伊澤。初フォトブックの魅力を「かわいい、かっこいい、キレイ、泥臭いのもいろんな姿や憧れをかなえた一冊。七変化を楽しんでもらいたい」とアピール。スタントとして参加した21年公開の映画「るろうに剣心