◇プロボクシングWBA世界スーパーライト級タイトルマッチ12回戦王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）《○判定●》同級1位・平岡アンディ（2026年2月21日米ネバダ州ラスベガスTモバイル・アリーナ）WBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に0―3判定で敗れ、同階級の日本ジム所属選手としては約34年ぶり4人目の世界王座奪取を逃した。