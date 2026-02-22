圧巻としか言いようがない「Teppei’sday」だった。19日、2年目の小谷哲平が1日5勝の快進撃。これまでは1日2勝が自身最多記録だったが、大幅に更新してみせた。しかも、力が抜けている人気馬に騎乗していたわけではないというところにも価値がある。勝たせた馬は3Rブチエーコウネ（3番人気）、5Rセファイドループ（6番人気）、6Rアスクサステナブル（7番人気）、9Rマイネルジーニアス（4番人気）、12Rリリーオブザハート（4