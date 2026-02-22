女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第101話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が執筆活動に精を出し、松野トキ（郄石あかり）や松野家の面々は安堵。その折、熊本第五高等中学校がなくなる可能性が発覚し、ヘブンは家族に心配をかけないよう錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）