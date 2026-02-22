「オープン戦、ＤｅＮＡ−楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）楽天の前田健太投手（３７）が先発。復帰後初の実戦登板は、２回３安打２失点だった。初回は先頭の蝦名を中飛に打ち取ると、２番・佐野を外角低めのチェンジアップで投ゴロ、松尾を外角低めのスライダーで一飛に仕留め、三者凡退に退けた。二回は１死からヒュンメルへの四球、林の中前に落ちるポテンヒットで一、二塁とされると、京田、三森に