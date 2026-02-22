2月7日（日本時間、以下同）に開催したミラノ・コルティナ冬季オリンピック。22日現在、日本代表は金メダル5個を含む、獲得総数24個で冬季オリンピック最多となっている。閉会式が近づくなか、オリンピック関係者が懸念しているのは、その空席具合だ。「閉会式は、歴史的な建造物としても有名なヴェローナ・オリンピックアリーナでおこなわれます。イタリアの豊かな文化を象徴しており、世界規模のイベントのフィナーレとしてぴ