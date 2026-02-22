Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開されているオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、オンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」を開催することが決定。VR空間でかぐやと会うことができるイベントを実施するほか、 クラウドファンディングにて限定オリジナルグッズの受注生産販売を行う。【動画】「ツクヨミ感謝祭」告知映像が公開『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるア