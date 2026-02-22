◆オープン戦ヤクルトー阪神（２２日、浦添）阪神・前川右京内野手がオープン戦チーム初本塁打を放った。２回１死、ヤクルト・奥川の３球目スライダーを捉え、右翼スタンドへ先制ソロを叩き込んだ。この日は「５番・一塁」で出場している。