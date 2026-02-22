女優の平川結月が２２日、「平川結月ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６．４―２０２７．３」（ワニブックス刊、税込み３８５０円）の発売記念イベントを都内で行った。２４年に発売した写真集と比べて「少し大人な雰囲気。成長した姿を見せられたらいいな」。込めた願いを「”平川結月、第２章”をスタートできたらいいなという思いを込めて作らせてもらいました」と明かした。衣装については「シック、エレガントな雰囲気の印象。大人