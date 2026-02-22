タレントの川崎希が22日に自身のアメブロを更新。「sister」と呼ぶ長女の習い事の発表会に出演したことを報告し、夫でタレントのアレクことアレクサンダーが贈ったお祝いのプレゼントや、発表を終えた後の娘の様子を明かした。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露この日、川崎は「sisterへお花」と切り出し、「発表会のお祝いにアレクが買ってきてくれたよ」と報告。発表を終えた長女のためにアレクが用意した華