侍ジャパンに選出されているエンゼルス・菊池雄星投手（34）が22日、チームに合流。ウエートトレやキャッチボールなどで汗を流した。羽田空港を経由して、チャーター機で午前8時頃に宮崎空港に到着。その後に「僕はサウナーなので」ホテルでサウナに入り、交代浴などで「整えました」と球場に向かった。球場では侍ジャパンのユニホームを着て写真撮影。その後にスパイクに履き替え、サブグラウンドで約40球のキャッチボール