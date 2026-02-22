日本で刑法犯として検挙された者のうち再犯者が占める割合は、2024年で46.2％と高い水準にある。ネット上では「前科者は嫌だ」「元犯罪者が混ざってくるのは普通に怖いでしょ」といった厳しい声が溢れている。「ABEMA Prime」では、かつて罪を犯した当事者たちが、犯罪に至る背景や出所後の過酷な現実について議論を交わした。その中で、社会復帰への壁をアートで乗り越えようとする一人の男性が、その思いを語った。【映像】元