３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２２日、サンマリン宮崎で開催中の事前合宿に合流し、取材に応じ、万全をアピールした。早朝に自身のＸで帰国を報告していた左腕は、「時差ボケあんま感じないですし、普段から。さっきホテルの大浴場でサウナ入ってきたので、もう完璧ですね」と話した。帰国後そのまま宮崎入りし、侍ジャパンの合宿に合流し