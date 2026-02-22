リンクをコピーする

◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（判定）同級１位・平岡アンディ●（２月２１日＝日本時間２２日、米ラスベガス、Ｔ―モバイル・アリーナ）世界初挑戦のＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に０―３の判定負け。１９９２年