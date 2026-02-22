ソフトバンクの新外国人でＷＢＣ台湾代表の徐若熙（シュー・ルオシー）が宮崎・アイビースタジアムで、Ｂ組（２軍）相手のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。１イニング目は打者３人に無安打２三振。２イニング目は打者８人に３安打を許した。台湾プロ野球・味全での最速は１５８キロだったが、この日のＭＡＸは１４９キロ。だが、キャンプ序盤に比べるとストレートの威力は増してきた。「ベストのパフォーマンスで