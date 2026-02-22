◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパン先発のオリックス・曽谷龍平投手（２５）が今チーム初被弾で２点目を失った。０―１からチームが４点を返した直後の２回、２死走者なしからソフトバンクの６年目・笹川に２球目の高めのフォークを振り抜かれ、右翼スタンドに運ばれた。曽谷は昨年１１月に行われた韓国との強化試合では、３イニングをパ