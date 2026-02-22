◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・笹川吉康外野手が反撃のソロ本塁打を放った。３点を追う、２回２死走者なしで「９番・中堅」の笹川が第１打席に入った。侍ジャパン先発・曽谷に対し、１ストライクからの２球目を振り抜くと打球は右翼ポール際へ飛び込むソロ本塁打。点差は２点に縮まった。