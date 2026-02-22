「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパン−ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンクの笹川が二回に右翼へ特大の一発を放った。スタンドは騒然となり、スイングした姿が「ギータやん」とネットでも驚きの声が上がった。二回、曽谷が投じた浮いたボールを完璧に捉えた笹川。まるでソフトバンクの先輩・柳田のような力強いスイングにはじかれた打球は、右翼席に飛び込んでいった