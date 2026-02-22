２月２２日の東京５Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のゴーラッキー（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が勝利。中団追走から残り２００メートル過ぎで先頭に立ち３馬身半差をつけた。デビューから２連勝でオープン入り。勝ち時計は１分３３秒２（良）。２Ｒに続いてこの日２勝目を挙げたルメール騎手は「能力はありそう。今回は後ろからの競馬でいい勉強になりました。最後はす