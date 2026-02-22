元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は31年もの付き合いとなるプライベートでも親交がある元メジャーリーガーの大物を明かした。2月22日が誕生日の著名人として横浜（現DeNA）、マリナーズで活躍した佐々木主浩氏の名前を挙げた。「ササさんも58（歳）です。もう何年だ？ササさんと出会って。『風になって』っていう歌を歌っている頃だから、俺が18（歳）だから31年