◇オープン戦阪神―ヤクルト（2026年2月22日浦添）2年連続の開幕投手を狙う阪神・村上頌樹投手（27）が22日、ヤクルトとのオープン戦（浦添）で今春実戦初登板した。初回先頭の西村から128キロのフォークで空振り三振を奪うと、2死からサンタナを四球で歩かせるも、続くオスナをこの日最速の145キロ速球で投ゴロに仕留めた。2回も3人で片付け、2回を無安打無失点でマウンドを降りた。自身初の開幕投手をつとめた昨季は