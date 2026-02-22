チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、2試合連続で勝ち点を落とした不満を露わにした。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第27節が21日に行われ、チェルシーはバーンリーと対戦。試合開始4分にジョアン・ペドロのゴールで先制に成功したものの、72分にウェズレイ・フォファナが2枚目のイエローカードで退場となると、90＋3分にコーナーキックからジアン・フレミングに同点弾を許して、1−1の