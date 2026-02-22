「オープン戦、ヤクルト−阪神」（２２日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）阪神の前川右京外野手が、今季のオープン戦チーム１号となる先制ソロを放った。二回、１死走者なしで打席に入ると、ヤクルト・奥川の甘く入ったスライダーを完璧に捉えた。青空に高々と舞い上がった打球は、右翼席に突き刺さる先制ソロホームランとなった。前川は昨年のオープン戦で３本塁打をマークし、開幕スタメンを勝ち取っていた。この日は