全国大会の優勝などスポーツ分野で華々しい成績をおさめた県内の選手や団体を讃える「高新スポーツ賞」の表彰式が、21日高知県高知市でおこなわれました。「高新スポーツ賞」は県運動記者クラブに所属する記者19人の投票で選ばれるものです。2026年はあわせて11の個人・団体が選ばれ2月21日、高知市で表彰式が行われました。個人では、3年連続の受賞となる全国中学校体育大会・高飛び込み優勝の土佐女子中・井上