バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、自然界の人気者から、レポートや会議でよく使われる少し硬めの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間の快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぎちょ□□こ□□つこ□□いヒント：