21日深夜、新潟県村上市で面識のある40代女性に対して首を絞める暴行をした50歳の男が現行犯逮捕されました。暴行で現行犯逮捕されたのは、村上市に住む会社員の男(50)です。男は21日午後10時半ごろ、村上市内で40代女性に対して口論の末、押し倒して馬乗りになり、複数回首を絞めました。事件は、男が自ら「知人とトラブルになり、馬乗りになって首を絞めた」と110番通報したことで発覚。警察によりますと、男と被害女性は面識が