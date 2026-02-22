◇オープン戦阪神―ヤクルト（2026年2月22日浦添）「5番・一塁」でスタメン出場した前川右京外野手（22）が2回に先制本塁打を右翼スタンドに叩き込んだ。ヤクルト先発・奥川の127キロスライダーをしっかり待ってフルスイング。チームのオープン戦1号を記録した。昨年は69試合出場にとどまり、今キャンプでも左翼でのポジション争いを展開したが、この日は大山の代役で一塁での出場。それでも気合を入れての出陣だった。