「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパン−ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）１点を追う初回に侍ジャパンが猛攻を見せ、一気に試合をひっくり返した。ソフトバンクの前田悠に襲いかかった。先頭の近藤が中前へクリーンヒットを放つと、周東が四球を選んで好機を拡大。牧が右前に落とすと、無死満塁から佐藤輝の二塁適時内野安打で試合を振り出しに戻した。さらに森下が追い込まれ