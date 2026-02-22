女優の平川結月が２２日、「平川結月ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６．４―２０２７．３」（ワニブックス刊、税込み３８５０円）の発売記念イベントを都内で行った。撮影を「小旅行した感覚」と回想。プライベートで旅行することは少ないというが「いつもだったら行けないところにドライブするのは好きです」と告白。昨年、自動車の運転免許を取得したといい「リフレッシュになる。運転している時は何も考えずに自分の時間には入れる