【モデルプレス＝2026/02/22】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が2月22日、公式サイトを更新。4月に開催を予定しているドーム公演は9人での出演となることを発表した。【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」◆JO1、ドーム公演は9人で出演公式サイトでは「『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関するお知らせ」と題し、「いつもJO1を応援いただきありがとうございます。